Covid-19 : l'éclairage d'une pédiatre à propos de la vaccination des enfants

De nombreuses questions se posent sur la vaccination des enfants contre le Covid-19. Par exemple, a-t-on assez de recul sur le vaccin contre le Covid-19 ? Oui, selon Christèle Gras-Le Guen, professeure en pédiatrie du CHU de Nantes (Loire-Atlantique), et ce, grâce aux études menées par les Etats-Unis et Israël, qui ont vacciné en masse. "On a le recul de pas loin de 10 millions de doses pour dire quels sont les effets secondaires de ce vaccin", explique-t-elle.

La crainte de possibles effets secondaires

Certains parents s'inquiètent d'effet secondaires graves. Il existe en effet dans certains cas très rares des myocardites, inflammation du muscle cardiaque. Mais "les hospitalisations après la vaccination sont rares, cela concerne chez la fille un cas pour 100 000, et chez le garçon, un cas pour 15 000", précise la pédiatre. Ces effets secondaires demandent une hospitalisation de quelques jours, et se soignent bien. Pour ce qui est des risques à long terme, notamment chez des enfants en forte croissance, "la vaccination, la croissance, et le système immunitaire sont des choses complètement indépendantes", selon cette professeure de médecine.