Covid-19 : l'Allemagne touchée par une épidémie "massive" des non-vaccinés, selon le gouvernement

Le coronavirus continue de faire des dégâts. L'Allemagne est actuellement touchée par une épidémie "massive" des non-vaccinés contre le Covid-19, a mis en garde, mercredi 3 novembre, le ministre de la Santé Jens Spahn appelant à un durcissement des mesures pour endiguer la résurgence des cas de Covid dans le pays.

"Nous connaissons actuellement une pandémie essentiellement des non-vaccinés et elle est massive", a-t-il jugé, soulignant que les lits en soins intensifs commençaient de nouveau à manquer. L'Allemagne a vu les cas de Covid-19 remonter en flèche depuis la fin des vacances d'automne. Mercredi, le RKI a fait état de plus de 20 000 nouveau cas en 24 heures, et 194 décès.

"Le nombre de vaccinés n'est pas suffisant"

"La quatrième vague de la pandémie se développe hélas comme nous le redoutions parce que le nombre de vaccinés n'est pas suffisant", a abondé le président de l'institut de veille sanitaire Lothar Wieler. Il a regretté aussi que les règles d'accès dans les lieux publics, restaurant ou salles de spectacle n'étaient pas toujours suffisamment appliquées.

Le ministre a également déclaré vouloir une accélération des vaccinations de rappel, actuellement conseillée pour les plus de 70 ans, six mois après la première vaccination. Selon les derniers chiffres du RKI, 55,6 millions ont reçu deux doses de vaccins, soit 66,8% de la population.