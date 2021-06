Covid-19 : Israël supprime son passeport vert

Israël en a-t-il fini avec le Covid ? "On a souvent ici l'impression de vous parler du monde d'après, d'un pays où la campagne de vaccination fait la preuve de son efficacité, avec 92% des plus de 50 ans qui ont reçu les deux doses", et "seulement 4 nouvelles contaminations au Covid-19" le lundi 31 mai, rapporte le journaliste Dominique Derda, en duplex depuis Jérusalem (Proche-Orient).

Fin du passeport vaccinal

Convaincu d'avoir surmonté la pandémie, l'état d'Israël a décidé de suspendre son passeport vaccinal. "Pour cette raison aussi qu'il n'y a plus de limite, plus de jauge qui détermine le nombre de clients, de participants, de visiteurs qui peuvent être accueillis en intérieur comme en extérieur", ajoute le journaliste. Le masque n'est plus obligatoire "sauf dans les lieux clos", une obligation qui devrait elle aussi "bientôt être levée". Les contrôles aux frontières sont eux toujours aussi stricts, avec test PCR requis à l'arrivée et au départ.