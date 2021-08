Covid-19 : forte hausse de vaccinés chez les adolescents

Plus de 40 millions de personnes ont été totalement vaccinées en France, soit environ 60 % de la population. Un chiffre insuffisant pour l'exécutif, qui table sur 50 millions de primo-vaccinés avant fin août, notamment grâce aux jeunes.

Ce jeudi 19 août à Nanterre (Hauts-de-Seine), les candidats à la vaccination sont nombreux, avec une forte hausse de vaccinés chez les ados. Plus de la moitié (54,6%) ont reçu au moins une dose selon CovidTracker. Pour Inès Adri, 13 ans, le vaccin est synonyme de liberté. "Je vais pouvoir aller partout, faire mon sport, les magasins, mais surtout aller au collège tranquillement", confie-t-elle.



La France rattrape son retard

Toujours selon CovidTracker, plus de 78 % des 18/29 ans sont primo-vaccinés. Estelle Larraburu, serveuse dans un restaurant, était réticente à l'idée de se faire vacciner. Mais elle s'est laissée convaincre pour aller travailler. "J'étais prête à accepter la contrainte de ne pas aller en boîte, ni au restaurant, mais comme j'y travaille, je suis bien obligée", concède-t-elle. Longtemps en queue de peloton de la vaccination, la France a rattrapé son retard et sera bientôt l'un des pays les plus vaccinés au monde.