Covid-19 : faut-il lever les brevets pour augmenter la production des vaccins ?

Faut-il lever les brevets détenus par l’industrie pharmaceutique pour avoir plus de doses de vaccins, plus vite et moins chères ? "C’est du bon sens, estime Robin Guittard, porte-parole de l’ONG Oxfam. Il faut permettre de pouvoir produire ces vaccins massivement, beaucoup plus qu’aujourd’hui, et ça n’a aucun sens de maintenir un contrôle exclusif de quelques grandes entreprises pharmaceutiques sur la production."

La licence d’office pour lever les brevets

La demande a été formulée devant le siège de l’Organisation mondiale du commerce, à Genève (Suisse). C’est ici qu’un principe juridique pourrait être mis en œuvre : la licence d’office, qui permettrait une levée temporaire du brevet. Plusieurs pays l’ont déjà invoquée, notamment pour des médicaments contre le Sida. "Ça a permis de diminuer les prix, (...) de donner un accès à des médicaments à des populations, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou aussi en Asie", commente Philippe Frouté, maître de conférence en sciences-économiques à l’AEI International School. La procédure peut toutefois prendre plusieurs années, selon des experts. Il faut notamment trouver un accord pour dédommager les laboratoires.

