Covid-19 : en Ardèche, le nombre de vaccinés est très bas par rapport à la moyenne nationale

Alors que six millions de français ne sont toujours pas vaccinés, certains territoires montrent un taux de vaccination plus faible que d'autres. En Ardèche, la vaccination est dix points de pourcentage en dessous de la moyenne française.

Depuis plusieurs jours, le département rural de l'Ardèche connaît une poussée des contaminations du Covid-19. Sur les 100 000 habitants d'une ville, 203 cas ont déjà été détectés. Cette montée fait suite à un relâchement des gestes barrières et un taux de vaccination encore très faible. "Je me considère en bonne santé et je ne vois pas l'intérêt de me faire vacciner. On n'a pas assez de recul sur le vaccin", témoigne une habitante d'Annonay. Dans le marché de la ville, le masque est de nouveau obligatoire.

Les pharmaciens peinent à faire vacciner les habitants

Certains habitants sont choqués par le faible taux de vaccination de la région. "Pour moi, ce sont des égoïstes et des inconscients", déclare une personne âgée. Les pharmacies peinent à convaincre les clients sceptiques au vaccin. "En ce moment, on n'en fait plus beaucoup", témoigne Stéphane Chuy, pharmacien à Annonay. Si l'hôpital de la ville n'a pas vu son activité bousculée, il compte tout de même deux patients atteints du covid-19, dont une quinquagénaire en réanimation.