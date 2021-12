Covid-19 : dès la mi-janvier, le pass vaccinal remplacera le pass sanitaire

Dès le 15 janvier, plus de "pass sanitaire", mais un "pass vaccinal". À cette date, il faudra soit avoir reçu trois doses de vaccin, soit avoir une dose et posséder un test négatif ou bien deux doses et un test négatif. Ce pass sera nécessaire pour aller au restaurant, au cinéma, dans une salle de sport ou dans un TGV. De nouvelles règles pour inciter les six millions de Français pas encore vaccinés à changer d’avis.

Crainte d'une baisse de fréquentation

Dans un restaurant toulousain, le gérant redoute une baisse de fréquentation face à ce nouveau tour de vis. "Le problème pour le personnel, c’est qu’ils ne vont pas faire leurs heures parce qu’il y aura moins de travail", rapporte-t-il. Mêmes craintes dans une salle de spectacle à Paris. Dans les entreprises, le pass vaccinal ne sera pas obligatoire, hormis pour les salariés qui devaient déjà présenter un pass sanitaire. Pour accéder aux urgences, pas de pass vaccinal demandé non plus.