Covid-19 : de nouveaux vaccins pour lutter contre les variants

Après avoir développé de premiers vaccins contre le Covid-19, les laboratoires sont déjà en train d’en développer de nouveaux pour faire face à l'émergence de différents variants. Moderna, par exemple, annonce tester un vaccin contre le variant sud-africain. Car l’efficacité du premier, même si elle reste suffisante, diminue face à cette nouvelle souche : le taux d'anticorps est divisé par six. Les personnes déjà vaccinées pourraient recevoir une dose de ce nouveau vaccin, ou bien une troisième dose du premier vaccin.

Des études très attendues

"En faisant une troisième dose, on va augmenter le taux des anticorps (...) on va compenser une perte qualitative par une augmentation de la quantité d’anticorps", explique le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP) de Créteil (Val-de-Marne). Un mélange de doses composé du vaccin classique et du nouveau vaccin pourrait également être utilisé, même sur des personnes qui ne seraient pas encore vaccinées. Ces hypothèses sont à vérifier par des essais cliniques. Le laboratoire Pfizer va également tester dans les prochaines semaines l’efficacité d’une troisième dose de son vaccin.