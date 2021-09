Covid-19 : Cuba donne le coup d'envoi de la première campagne de vaccination à destination des enfants

Si d'autres pays, comme la Chine et le Venezuela, ont annoncé leur intention de vacciner aussi les enfants contre le Covid-19, Cuba est le premier à le faire. Une campagne nationale de vaccination des enfants et adolescents âgés de deux à 18 ans, s'est ouverte sur l'île, vendredi 3 septembre.

Cette campagne concerne dans un premier temps les adolescents de 12 ans et plus, avant d'être étendue aux enfants de deux à 11 ans à partir du 15 septembre.

Vacciner tous les enfants avant de rouvrir les écoles

Le gouvernement communiste a fait de la vaccination des enfants une condition de la réouverture des écoles. Ces dernières sont fermées depuis mars 2020 et n'ont rouvert que brièvement, pendant quelques semaines, en fin d'année, avant de fermer à nouveau en janvier. Ecoliers et étudiants doivent depuis suivre les cours par l'intermédiaire de la télévision, et devront le faire à nouveau à partir de lundi, jour de la rentrée à Cuba. Une fois la campagne terminée, le gouvernement prévoit de rouvrir les établissements de manière échelonnée, en octobre et novembre.

Cette campagne va être menée avec les vaccins cubains Abdala et Soberana. Dans la soirée, l'agence de régulation des médicaments (Cecmed) a annoncé avoir donné l'autorisation d'usage en urgence du vaccin Soberana 2, l'un des vaccins utilisés dans cette campagne, pour les enfants et adolescents âgés de deux à 18 ans. La composition des vaccins cubains, qui ne sont pas reconnus par l'OMS, repose sur une protéine recombinante, la même technique utilisée par la société américaine Novavax.

L'île de 11,2 millions d'habitants accumule 672 599 cas dont 5 538 décès. A début août, 95 100 mineurs cubains avaient contracté le Covid et sept en sont décédés.