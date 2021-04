Covid-19 : course de vitesse dans les vaccinodromes

Dès l’ouverture du vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), à 9 heures, une organisation millimétrée est mise en place pour accueillir les patients. 2 400 personnes par jour sont vaccinées contre le Covid-19 avec des doses de Pfizer ou Moderna. Une candidate au vaccin originaire de la Sarthe est venue alors qu’elle était en visite chez sa fille pour se faire vacciner plus rapidement. Les patients se font vacciner au milieu de la piste du vélodrome, qui continue d’être empruntée par les cyclistes de l’équipe de France.

Une efficacité incomparable

Les médecins et les infirmiers essayent de maintenir la cadence. "Quand on voit l’efficacité et le rendement que l'on a sur un vaccinodrome, ce n’est absolument pas comparable à l’efficacité que l’on peut avoir en ville", explique le docteur Maurice Toledano, un médecin généraliste qui préfère pratiquer la vaccination dans ce centre géant. Les nouvelles infirmières sont formées en accéléré, et ont quelques minutes pour comprendre la marche à suivre. En plus des injections, elles peuvent jouer le rôle du médecin ou de la secrétaire.