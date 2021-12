Covid-19 : comment s'organise la vaccination des enfants ?

Désormais éligibles, les enfants de 5 à 11 ans bénéficient d'une vaccination aménagée. Dans les centres, ils ont droit à des médecins habitués au contact avec les enfants, à des aiguilles plus courtes, et un vaccin Pfizer à couvercle orange, qui contient trois fois moins d'antigènes que la version classique. Un adulte doit être présent, et un formulaire signé par au moins l'un des deux parents. 350 centres reçoivent pour l'heure les enfants. Dans quelques jours, les médecins et infirmiers de ville pourront aussi les vacciner.



145 enfants à l'hôpital

Un test sérologique est proposé à tous ceux qui ne savent pas s'ils ont déjà eu le Covid-19. Si le test en positif, l'enfant ne reçoit qu'une seule dose de vaccin, qui doit être administrée deux à six mois, minimum, après l'infection. S'il n'a jamais eu le Covid-19, il recevra deux doses, espacées de 21 jours. C'est actuellement chez les enfants que l'incidence est la plus forte. Si les formes graves sont rares, 145 enfants sont aujourd'hui hospitalisés. 100 000 enfants et adolescents sont déclarés positifs au Covid-19 chaque semaine.