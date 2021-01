Covid-19 : cinq personnes décédées après avoir été vaccinées, sans lien établi avec l'injection

Parmi les 480 000 Français vaccinés contre le Covid-19 à ce jour, les autorités ont recensé mardi 19 janvier cinq décès. Ont-ils un lien avec le vaccin ? "D'après les autorités, il n'y a aucun lien établi entre ces décès et les vaccins. Évidemment, les cas ont été investigués précisément. D'après nos informations, il s'agirait de personnes qui étaient âgées entre 73 et 96 ans, et, nous dit-on du côté de l'Agence du médicament, des personnes qui, souvent, avaient également des comorbidités, des pathologies ajoutées qui les fragilisaient", explique le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 19/20, mardi.

Aucun lien entre la vaccination et les décès

Le médecin précise également que l'on compte environ 465 décès par jour dans les Ehpad et les établissements de long séjour. 110 000 personnes ont déjà été vaccinées dans ces Ehpad. Par ailleurs, 33 décès ont été dénombrés en Norvège parmi les personnes vaccinées. "Tout n'a pas encore été investigué [...]. Sur les 13 qui ont été étudiés, l'agence norvégienne nous rappelle que là aussi, aucun lien n'est établi entre la vaccination et les décès", conclut Damien Mascret.