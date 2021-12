Covid-19 : au cœur du service de réanimation du CHRU de Nancy

La situation sanitaire reste alarmante en France jeudi 23 décembre. Au CHRU de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, le service de réanimation n’est pas encore saturé mais le nombre de lits a augmenté avec le plan blanc : 22 au total. 15 patients touchés par le Covid-19 sont hospitalisés, neuf d’entre eux ne sont pas vaccinés contre le virus.

Des soignants débordés

Face à un rythme de travail très élevé, certains soignants se retrouvent à bout de souffle. Lors des huit derniers mois, 15 infirmières ont quitté le service de réanimation et six autres ont demandé à partir. Les autres s'activent pour réussir à faire tourner le service qui accueille de nombreux patients. "Il y a beaucoup de patients non vaccinés donc ça devient un peu lassant. On a tout le temps les mêmes prises en charge, on rencontre le même type de public non vacciné", confie Léa Robert, infirmière au CHRU de Nancy.