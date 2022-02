Covid-19 : allègement du protocole sanitaire dans les écoles après les vacances d'hiver

Les 110 élèves de l'école élémentaire Rigault, à Sens (Yonne), pourront bientôt enlever leur masque pendant les récréations. Un assouplissement bienvenu, pour les principaux intéressés. "C'est bien, parce qu'on étouffe", confie une élève. Avec l'amélioration de la situation épidémique, un aménagement du protocole scolaire a été dévoilé vendredi 11 février par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Le masque ne sera plus obligatoire en extérieur, et il sera également possible de mélanger les élèves par niveau, tandis que le sport en intérieur sans masque fera son grand retour.

Entrée en vigueur au retour des vacances

Un seul auto test au lieu de trois sera dorénavant exigé pour les élèves cas-contact, sans attestation sur l'honneur des parents. "Pour les enfants, ça fait plaisir", confie un parent d'élève, tandis qu'une mère de famille se dit "un petit peu réticente" au sujet du port du masque. Les mesures s'appliqueront progressivement au retour des vacances d'hiver, dès le 21 février.