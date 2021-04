Covid-19 : accès à tous les vaccins pour les plus de 60 ans

La vaccination contre le Covid-19 via Pfizer et Moderna est autorisée pour les Français de plus de 60 ans sans condition, depuis vendredi 16 avril. Reportage dans un vaccinodrome à Bordeaux (Gironde)

Les plus de 60 ans peuvent désormais se faire vacciner partout. Dans un centre de vaccination géant installé au parc des expositions de Bordeaux (Gironde), un couple de sexagénaires est venu se faire vacciner dès qu’ils ont pu. Le sérum Pfizer leur a été injecté, mais "on m’aurait dit AstraZeneca, je ne serais pas parti", assure le patient. Un cas de plus en plus rare parmi des candidats inquiets.

Des doutes sur AstraZeneca

"Ils posent souvent la question du vaccin juste avant l’injection", témoigne Sabine Leroy, infirmière. Une femme s’est ainsi rendue au centre après avoir refusé à son médecin une dose d’AstraZeneca. "Il y a eu tellement de battage dans la presse qu’on finit par se poser des questions", lance-t-elle. Tous sont soulagés d’être enfin vaccinés. Dès samedi 17 avril, les enseignants, professionnels de la petite enfance et forces de l’ordre pourront venir dans ce centre recevoir une dose d’AstraZeneca.