Covid-19 : "98% des gens qui rentrent à l'hôpital de Pointe-à-Pitre ne sont pas vaccinés", selon le responsable de la cellule Covid

"98% des gens qui rentrent à l'hôpital de Pointe-à-Pitre pour Covid ne sont pas vaccinés", assure Bruno Jarrige, médecin anesthésiste-réanimateur, vice-président de la commission médicale d'établissement du CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et responsable de la cellule Covid du CHU.

franceinfo : Peut-on qualifier la situation sanitaire en Guadeloupe de dramatique, alors qu'elle est aussi soumise à un confinement strict ?

Bruno Jarrige : Malheureusement c'est dramatique, c'est catastrophique, les flux des patients Covid sont exponentiels. La réanimation, malgré l'augmentation du nombre de lits, se remplit au fur et à mesure. On est bientôt à 100 lits de médecine Covid et tout est plein. Nous avons des solutions, mais cela se fait au détriment de la prise en charge des patients habituels, pour lesquels on reporte la prise en charge de leur pathologie. Donc c'est dramatique aussi pour les non-Covid. On a déprogrammé des actes de chirurgie, c'est reporté à plus tard et il y a un dommage pour les patients qui ne sont pas opérés comme prévu.

"Nos urgences sont saturées avec plus de 50 passages Covid par jour, alors qu'il n'y en avait que 10 il y a quinze jours." Bruno Jarrige à franceinfo

Le virus circule près de huit fois plus en Guadeloupe qu'en métropole et les hospitalisations augmentent. Est-ce que les renforts humains qui vous ont été envoyés vous permettent de tenir ?

Les renforts sont en train de prendre leurs marques dans l'hôpital. On est très content de les avoir et on remercie tous les établissements qui ont contribué à mettre à disposition des soignants, des médecins, des infirmières, des aides-soignants. Sans eux la situation serait encore plus dramatique. Une petite centaine est arrivée au CHU de Pointe-à-Pitre, elle est déployée dans les secteurs Covid-19 de médecine, de réanimation, des urgences. Ils vont contribuer à la gestion de ce drame.

"Aujourd'hui un Guadeloupéen sur 50 est porteur du virus." Bruno Jarrige à franceinfo

Est-ce qu'un confinement strict en Guadeloupe vous semble adéquat, sachant que trois fois moins de majeurs ont reçu une dose de vaccin aux Antilles par rapport à la France métropolitaine ? Les Guadeloupéens vont-ils le comprendre ?

Pour nous les soignants c'est indispensable. Si on laisse les gens circuler, la vague va encore grossir et ça deviendra ingérable. On arrive déjà au stade de la Martinique, où la situation est dramatique, avec des prises en charge de plus en plus compliquées et une mortalité effrayante. 98% des gens qui rentrent à l'hôpital de Pointe-à-Pitre pour Covid ne sont pas vaccinés. On sait que la vaccination n'empêche pas de recevoir le virus mais quand c'est le cas la forme est très minime et le porteur de virus est très peu contagieux. Donc la vaccination est très bénéfique. Les gens ont compris que la quatrième vague va être terrible. Si on veut éviter la cinquième vague, il faut rejoindre les niveaux de vaccination de la métropole, voire au-delà, pour avoir l'immunité collective, qui est la seule manière de nous protéger.