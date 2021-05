Covid-19 : 20 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin

Objectif atteint. La France a passé le cap des 20 millions de personnes ayant reçu au moins une première dose de vaccin, a annoncé Emmanuel Macron, sur Twitter, ce samedi 15 mai. "L'objectif suivant, c'est 30 millions de primo-vaccinés [à la mi-juin], c'est à notre portée", a souligné le Premier ministre, Jean Castex, alors que la campagne sera ouverte à tous les adultes, sans distinction d'âge, le 15 juin. Suivez la situation en direct.

Précisément, 20 086 792 personnes ont désormais reçu au moins une injection et 8 805 345 personnes deux injections (soit 13,1% de la population totale et 16,8% de la population majeure), selon les chiffres de la Direction générale de la Santé.

25% des plus de 75 ans non vaccinés

La demande est forte et sur la plateforme Doctolib, les rares créneaux disponibles pendant ce week-end prolongé de l'Ascension s'arrachent, certains n'hésitant pas à tricher sur leur âge ou à s'inventer des comorbidités pour décrocher un rendez-vous. Il faut "aller chercher les plus vulnérables", les personnes âgées ou avec des pathologies associées, a insisté Jean Castex, indiquant qu'encore 25% des plus de 75 ans n'ont pas reçu la première injection.