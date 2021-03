Covid-19 : 12 000 doses de vaccins supplémentaires envoyées dans la métropole niçoise pour une opération de vaccination de grande ampleur ce week-end

Le gouvernement envoie 12 000 doses de vaccins supplémentaires contre le Covid-19 dans la métropole de Nice pour une opération de vaccination de grande ampleur ce week-end, annonce le maire Christian Estrosi, jeudi 4 mars, alors qu'une grande partie des Alpes-Maritimes est confinée le week-end pour endiguer la propagation du coronavirus.

De nouveaux créneaux de vaccination

Ces 12 000 doses concernent les communes de la métropole niçoise, dans le cadre d'une opération d'accélération de la campagne de vaccination. Dans le détail, il y a 4 000 doses de Pfizer pour les plus de 75 ans et 8 000 doses d'AstraZeneca pour les plus de 50 ans. "Une opération coup de poing", a expliqué le maire de Nice qui se félicite de la mise en place d'un tel dispositif. "Ce sera une première en France, puisqu'on n'aura jamais vu, sur 48 heures, si nous atteignons cet objectif, un tel niveau de vaccination d'une telle ampleur", s'est réjoui Christian Estrosi.

Cette campagne inédite va nécessiter une grosse logistique pour vacciner tous les volontaires ce week-end et ainsi porter de 34 000 à 46 000 le nombre de personnes vaccinées dans ce territoire d'un demi million d'habitants.