Covid-19 : 10 000 doses de vaccin supplémentaires envoyées dans le Pas-de-Calais

À Blendecques (Pas-de-Calais), un centre de vaccination se prépare à un coup d’accélérateur, vendredi 5 mars. Le frigo renferme assez de vaccins pour une journée seulement, alors les 300 doses qui devraient arriver en fin de journée sont très attendues. Les vaccinations vont s’enchaîner tout le week-end. “Au moins 300, mais s'il le faut, on peut aller jusqu’à 600 sur le week-end, augmenter l’amplitude horaire, jusqu’à 23 heures s’il le faut. On se met en perspective, depuis le début, de vacciner le plus grand nombre de personnes le plus vite possible selon les doses qui nous sont allouées”, explique Thomas Ballenghien, directeur de la clinique de Saint-Omer.

Un département en retard

Face à la situation alarmante du département, 10 000 doses supplémentaires de vaccin ont été allouées, soit plus de 10% de plus que prévu. Des patients qui ont longtemps attendu sont enfin pris en charge. Les médecins généralistes aussi remplissent leurs emplois du temps et obtiennent des doses supplémentaires. Les autorités souhaitent rattraper le retard du Pas-de-Calais : seuls 3,7% des locaux sont vaccinés, contre une moyenne nationale de 4,7%.