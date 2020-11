Coronavirus : qui seront les premiers bénéficiaires du vaccin ?

Sur le plateau du 19/20, le journaliste Damien Mascret revient sur le calendrier de vaccination contre le coronavirus. "Il reste tout de même deux étapes importantes d'un point de vue réglementaire. Il faut que l'agence européenne du médicament valide effectivement les indications des vaccins qui lui sont soumis. Et puis derrière, en France, il va falloir que la Haute autorité de santé précise à son tour la stratégie vaccinale : quel vaccin et pour qui ?"

Quid des soignants ?

Le président Emmanuel Macron a affirmé mardi qu'il ne rendrait pas la vaccination obligatoire. "Reste maintenant une autre question derrière : c'est qui va être prioritaire pour cette vaccination ? Si le président a cité les plus vulnérables, on est quand même déjà à peu près à 23 millions de personnes qui sont concernées entre les personnes âgées et celles qui ont des comorbidités. Et puis il n'a rien dit sur les soignants alors qu'habituellement ce sont des publics très prioritaires. Là, ce ne sont pas loin de 2 millions de personnes qui sont concernées. Attendons pour savoir", conclut Damien Mascret.

