Coronavirus : près de 6 millions de cas de contamination aux Etats-Unis

C'est le pays le plus touché par la pandémie, qui a contaminé plus de 25 millions de personnes dans le monde et en a tué plus de 843 000.

Un soignant prend la température d'une femme ayant les symptômes du Covid-19, le 4 août 2020 à Austin, au Texas (Etats-Unis). (JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)