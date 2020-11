Coronavirus : les questions qui entourent le possible vaccin

Le vaccin proposé par les laboratoires Pfizer et BioNTech va-t-il être efficace et commercialisé ? Il présente en tout cas plusieurs avantages. En injectant l’ARN, une partie du code génétique du coronavirus, au patient, il pousse l’organisme à créer ses propres défenses immunitaires. Un procédé assez facilement reproductible et à des coûts moindres avec un effet rapide. Cependant, il reste encore difficile de savoir son réel effet sur certains patients comme les personnes âgées, les femmes enceintes ou les enfants.

Qui pourra être vacciné en priorité ?

Si ce vaccin remplit tous les critères des autorités sanitaires, il pourrait ensuite être commercialisé en France. Certaines personnes seraient alors prioritaires pour profiter de ce médicament. Le médecin Damien Mascret explique sur le plateau du 13 Heures de France 2 mardi 10 novembre que cela pourrait notamment concerner le personnel de santé, les personnes en contact avec le public au quotidien, les travailleurs à risques, les personnes vulnérables ou celles vivant dans une grande précarité.

