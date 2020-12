Coronavirus : les pays européens lancent leur campagne de vaccination

I. Bornacin, C. Duval

I. Bornacin, C. Duval France 2 France Télévisions

Partout en Europe, la campagne de vaccination contre le coronavirus a commencé dimanche 27 décembre. Les premiers vaccinés ont vécu un moment historique. "Je me sens bien, vraiment. Un peu comme Armstrong, le premier homme sur la Lune", s'amuse Svein Andersen, un retraité vacciné en Norvège. La priorité est donnée aux personnes vulnérables et aux soignants. À Rome, en Italie, un groupe d'infirmiers a ainsi montré l'exemple devant les caméras du pays.



Un ministre de la Santé danois ému

La classe politique européenne salue un vaccin prometteur. Au Danemark, le ministre de la Santé, Magnus Heunicke, très ému, a suivi l'injection du premier vacciné par vidéo. "J'ai l'impression que nous avons vécu dans des tranchées. Nous combattons ce virus, et maintenant, nous avons une arme", a déclaré le ministre danois. Avec plus de 25 millions de cas de Covid-19, l'Europe reste la zone la plus touchée au monde par la pandémie.

Le JT

Les autres sujets du JT