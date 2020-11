Coronavirus : les enjeux de la campagne de vaccination

La première vague de vaccination devrait avoir lieu entre fin décembre 2020 et début janvier 2021, a annoncé le président Macron, mardi 24 novembre. En revanche, aucune annonce n’a été faite sur la personnes en charge de vacciner. La médecine de ville devrait être associée à cette campagne mais avec une contrainte forte : la conservation des doses à très basse température.

Quels vaccins, pour qui ?

Trois vaccins sont actuellement en cours de validation : ceux de Pfizer BioNTech, de AstraZeneca et de Moderna. Et les résultats en terme d’efficacité sont encourageants, selon la Professeure Anne-Claude Crémieux, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Saint-Louis (Paris). "Pour les trois vaccins qui ont donné leurs résultats, la réponse immunitaire est aussi importante sur les sujets âgés que sur les jeunes. Reste à être certain que la protection du vaccin reste aussi importante." Selon le président Macron, la priorité sera donnée à la vaccination des personnes âgées puis du personnel de santé.

