Coronavirus : le vaccin de Sanofi ne sera pas prêt avant fin 2021

Alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté dimanche 27 décembre en France, pourquoi Sanofi, présent dans la course aux vaccins, annonce-t-il ne pas pouvoir être prêt avant fin 2021 ? "Quoiqu'il arrive, Sanofi et son partenaire britannique GSK n'auraient pas pu livrer leur vaccin en même temps que Pfizer et Moderna tout simplement parce que la technique de fabrication utilisée n'est pas la même. Pas question d'ARN messager chez Sanofi, mais une approche plus classique d'un vaccin à base d'une seule protéine virale que l'on multiplie in-vitro avant de l'injecter dans le corps humain", explique journaliste Simon Ricottier sur le plateau du 20 Heures, lundi 28 décembre.



Des résultats préliminaires insuffisants

L'avantage principal de ce type de vaccin est de pouvoir être conservé dans un simple réfrigérateur, mais sa mise en oeuvre est plus complexe, ce qui explique que sa fabrication prenne plus de temps. De plus, les résultats préliminaires de Sanofi-GSK, plutôt décevants, dévoilent un taux d'efficacité à 62,5 % chez les plus de 60 ans. Sanofi et GSK vont donc lancer une nouvelle phase d'essai avec une nouvelle formulation.

Le JT

Les autres sujets du JT