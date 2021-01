Coronavirus : la vaccination commence pour les personnes très âgées et fragiles

Tout est prêt. Le centre de vaccination du 15e arrondissement de Paris, d’où s’exprime en direct lundi 18 janvier la journaliste de France Télévisions Cassandre Mallay, va ouvrir vers 8h30. C’est aussi un centre de dépistage du coronavirus et des personnes patientent avant l'ouverture à l’extérieur. Dans ce centre, comme dans la plupart des autres centres installés en France, tous les créneaux de réservation sont complets. Le ministre de la Santé a appelé à la patience puisque le précieux sérum arrive progressivement. 4 000 doses devraient être livrées cette semaine selon l’Agence régionale de santé, puis 10 000 chaque semaine.

Priorité aux plus de 75 ans indépendants

Au total, plus de six millions de personnes sont appelées à se faire vacciner : les plus de 75 ans qui ne résident pas en maison de retraite et les personnes présentant une pathologie à haut risque, conclut la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT