Campagne de vaccination contre le Covid-19 : qui est concerné ?

Durée de la vidéo : 1 min

La campagne de vaccination contre le Covid-19 débute lundi 2 octobre. Présent sur le plateau du 8 Heures, le docteur Gérald Kierzek explique pourquoi elle commence maintenant et à qui elle s'adresse.

Lundi 2 octobre marque le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Pourquoi maintenant ? "Elle a été avancée, c'était prévu au 17 octobre au départ. C'est tout simplement parce qu'il y a une circulation virale. On le voit autour de nous, il y a des gens qui sont contaminés avec un nouveau variant qui ne provoque pas trop de maladies graves, mais qui provoque une circulation virale. Donc l'objectif, c'est de protéger les plus fragiles", explique le docteur Gérald Kierzek, présent sur le plateau du 8 Heures.



"Prioriser les gens les plus à risque"

"Tout le monde peut se faire vacciner", poursuit le docteur, ajoutant cependant qu'"il faut vraiment prioriser les gens les plus à risque : les plus de 65 ans, les personnes présentant des comorbidités, une immunodépression". "Quand on parle de comorbidités, c'est une hypertension artérielle compliquée, un état d'obésité, des maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes âgées dépendantes et puis tout ce qui est à forme de risque grave, et ça veut dire que ça se négocie au cas par cas avec son médecin. C'est votre médecin qui doit, en fonction de votre état de santé, vous préconiser cette vaccination", précise Gérald Kierzek.