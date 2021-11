Blocage des brevets des vaccins contre le Covid-19 : le communiste Fabien Roussel accuse les "Big Pharma" de "crimes contre l’humanité"

Fabien Roussel, candidat communiste à l’élection présidentielle, a accusé lundi 8 novembre sur France Inter les "Big Pharma" de "crimes contre l’humanité" pour avoir empêché le transfert des "technologies et de permettre à tous les continents et tous les pays" d’avoir "accès à un vaccin" contre le Covid-19. Il faut "se battre pour lever les brevets, pour qu'il y ait les transferts de technologie, pour que l'on construise des sites de production de vaccins en Afrique, en Inde, en Asie ou des pays aujourd'hui viennent supplier, demander à ce qu'on leur donne des vaccins", explique-t-il.

Le communiste dénonce les laboratoires comme Pfizer qui "vont gagner 36 milliards de dollars de bénéfices sur leur vaccin, qu'ils vendent trois fois, quatre fois leur prix. Mais c'est honteux, ces gars-là ! Ils devraient être au tribunal pour crimes contre l'humanité un jour", affirme-t-il. "Aujourd'hui, il y a un blocage de la part de ces Big Pharma, il y a un blocage de leur part de transférer les technologies et de permettre à tous les continents et tous les pays d'avoir accès à un vaccin", poursuit-il.

Le candidat à l’élection présidentielle assume ses propos : "J’anticipe sur l'avenir et vous verrez que quand on fera les comptes dans plusieurs années sur la gestion de cette épidémie et la responsabilité des Big Pharma qui ont protégé jalousement leurs brevets pour se faire des 'couilles en or', excusez-moi pour l'expression, sur l'humanité parce qu'ils ont protégé leurs brevets, ils n'ont pas voulu le partager. Eh bien oui, c'est un crime contre l'humanité", insiste-t-il.