AstraZeneca : quels sont les symptômes de la thrombose ?

L'Agence européenne du médicament considère qu'aucun élément ne permet de conclure que le vaccin d'AstraZeneca soit la cause de thromboses. Le docteur Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mardi 23 mars, préconise de rester vigilant jusqu'à trois semaines après l'injection.

Après la vaccination, quelles sont les précautions à prendre ? Le docteur et journaliste Damien Mascret est présent sur le plateau du 19/20 pour éclaircir ce point. Les symptômes d'une thrombose sont nombreux, "ça peut être un simple essoufflement, une douleur dans la poitrine, on peut aussi avoir une jambe qui gonfle et devient froide si le caillot se fait dans la jambe", explique le médecin.



Sept cas de caillots disséminés sur 20 millions de vaccinés

Des thromboses au niveau du cerveau peuvent se former :"ça veut dire qu'on a une migraine violente qui est croissante avec parfois des troubles de la vision", rapporte Damien Mascret. Enfin, les équimoses ou "simples points rouges ou violassés" qui apparaissent sur la peau peuvent vous alerter. Il faut rester vigilant jusqu'à trois semaines après l'injection. "L'Agence du médicament considère qu'à ce stade aucun élément ne permet de conclure en faveur du rôle du vaccin", rappelle le médecin. Au niveau européen, sur 20 millions de personnes vaccinées, 7 cas de caillots disséminés et 18 caillots cérébraux ont été notifiés.



