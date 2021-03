AstraZeneca : pour rassurer, Castex dit qu'il se fera vacciner "très rapidement" si le feu vert est donné

Agé de 55 ans et ne présentant pas de comorbidité connue, le Premier ministre voulait jusqu'ici attendre son tour. Mais les récentes inquiétudes autour du vaccin AstraZeneca changent la done.

Il est prêt à se faire vacciner devant les caméras pour rassurer les Français. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé, mardi 16 mars sur BFMTV, qu'il se fera vacciner contre le Covid-19 "très rapidement" si la suspension d'AstraZeneca est levée, afin de montrer aux Français "qu'on peut y aller en toute sécurité"

"Jusqu'à présent, je m'étais fixé une ligne de conduite, c'est-à-dire me faire vacciner quand mon tour viendra, pas de passe-droit", a déclaré Castex, âgé de 55 ans et qui ne déclare "pas de co-morbidité connue". "Mais compte tenu de ce qui vient de se passer pour AstraZeneca", qui a vu son vaccin suspendu dans une bonne partie de l'Europe, "je me suis dit effectivement qu'il serait judicieux que je me fasse vacciner très rapidement", a-t-il poursuivi.

Plusieurs pays européens, dont la France et l'Italie, ont suspendu la vaccination avec le produit mis au point par le laboratoire anglo-suédois en raison d'un possible risque d'effets secondaires graves, tels que des difficultés à coaguler et la formation de caillots (thrombose). L'Agence européen du médicament s'est dite mardi "fermement convaincue que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du Covid-19, avec son risque associé d'hospitalisation et de mort, l'emportent sur le risque de ces effets secondaires".