AstraZeneca : les Français âgés de 65 à 75 ans, atteints de comorbidités, peuvent désormais se faire vacciner

Les Français âgés de 65 à 75 ans se sentaient un peu délaissés dans le cadre de la campagne vaccinale. Désormais, s’ils sont atteints de comorbidités, ils peuvent avoir accès au vaccin AstraZeneca, note France 2, mardi 2 mars. C’est une bonne nouvelle pour le docteur Xavier Pothet, médecin généraliste à Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Il peut maintenant leur inoculer le vaccin. Et ses créneaux de réservation sont déjà pleins jusqu’à 22 heures, comme il l’explique aux équipes de France Télévisions.

Efficace à plus de 80 %

"Je dirais que cette tranche d’âge, c’était les oubliés de la vaccination. Nous, ça nous posait un gros problème moral, éthique. Je ne vous cache pas que j’ai commencé à vacciner la semaine dernière", témoigne le médecin. Cette décision permet d’accélérer la vaccination. Les intéressés sont majoritairement enthousiastes. "Je pense que c’est une bonne nouvelle, j’ai hâte de me faire vacciner", affirme une femme sur un marché. Pour prendre cette décision, la Haute autorité de santé s’est appuyée sur des enquêtes anglaise et écossaise qui concluent à une efficacité d’AstraZeneca de plus de 80 % et ce pour toutes les tranches d’âge.

