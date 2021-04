Covid-19 : l'UE pourrait ne pas renouveler son contrat avec AstraZeneca, selon la ministre de l'Industrie

Il est possible que l'Union européenne ne renouvelle pas ses contrats de vaccins contre le Covid-19 avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca, a déclaré Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée de l'Industrie, vendredi 16 avril. "La décision n'est pas tranchée" mais, après l'abandon de ce vaccin par le Danemark mercredi, "la plus grande probabilité" est que l'Europe ne fasse pas de nouvelles commandes, a-t-elle avancé sur BFMTV.

"Nous n'avons pas amorcé de discussions avec Johnson & Johnson et avec AstraZeneca pour un nouveau contrat, là ou nous avons d'ores et déjà amorcé des discussions avec Pfizer-BioNTech et Moderna."