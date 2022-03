ARN messager : une nouvelle piste pour un vaccin contre le sida ?

Quarante ans d’histoire du sida, 40 ans de recherche ponctués d’espoir, dont celui de trouver un vaccin, comme en 2009, avec un essai prometteur. Un espoir finalement déçu, comme les autres. Mais la crise du Covid a ouvert une nouvelle piste, l’ARN messager. Le laboratoire Moderna a lancé des essais pour utiliser sa technique contre le VIH, plus souple et adaptable. Il s’agit d’essais de phase 1, et il faudra non pas des mois mais des années d’études.

La communauté scientifique et les associations restent prudentes

Car trouver un vaccin contre le coronavirus était moins compliqué que contre le VIH, notamment parce que le virus du sida s’attaque au système immunitaire sensé nous défendre et qu’il est extrêmement variable. Pour contrer le coronavirus, le vaccin cible la protéine spike. Mais pour le VIH, une seule cible ne suffit pas. Comme la communauté scientifique, les associations restent prudentes, mais veulent croire en cette nouvelle stratégie.

