Vaccin contre le Covid-19 : les manifestants expriment leur inquiétude

Ils se sont réunis dans plusieurs villes de France ce samedi 17 juillet. Des manifestants ont souhaité exprimer leur inquiétude face aux vaccins contre le Covid-19 en invoquant le manque de recul et les effets secondaires à long terme. "Il y a très peu de chance, je ne dis pas que c’est impossible, qu’un vaccin à administration unique puisse donner des effets très retardés au bout de trois, quatre ou dix ans. On n’a pas d’exemple de cela. Mais on n’a pas beaucoup d’expérience avec les vaccins puisqu’on vaccine les nourrissons", explique le professeur Bernard Bégaud, professeur de Pharmacologie à l’université de Bordeaux (Gironde).

"On peut être rassurés… "

Les manifestants s’inquiètent également de la vaccination des enfants. "On peut être rassurés compte-tenu des millions de doses déjà administrées chez des adolescents, en particulier aux États-Unis ou en Israël et pour lequel on a le recul suffisant", souligne Christèle Gras-Le Guen, pédiatre au CHU de Nantes. Pour asseoir leurs critiques et leurs craintes, les manifestants se réfèrent à une mise sur le marché conditionnelle des différents vaccins.