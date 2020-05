Vacances d’été : où pourra-t-on partir en juillet-août ?

À quoi vont ressembler nos vacances ? Les Français pourront partir en vacances en France métropolitaine et en outremer, mais ces vacances seront vraiment conditionnées par l’évolution du virus sur tout le territoire. D’après les professionnels du tourisme qui ont étudié les envies des Français, 87 % d’entre eux ont prévu de rester en France pour les vacances et 6,5 % comptent partir au sein de leur région. On estime que 41 % des Français aimeraient aller en vacances à la plage, 34 % préféreraient la montagne et 9 % choisiraient d’aller à la campagne.

Pas de plage statique

Une chose est sûre : les Français ont envie d’un grand bol d’air et devraient privilégier des destinations peu peuplées. Pour les adeptes de la plage, ils devront s’adapter. Si des plages ont pu rouvrir depuis le 13 mai, des mesures restrictives sont à l’œuvre et devraient perdurer cet été : pas de plage statique donc, mais il sera possible de marcher au bord de l’eau. Concernant l’étranger, les frontières de l’espace européen pourraient progressivement rouvrir après le 15 juin, explique la journaliste Lise Vogel en plateau.

Le JT

Les autres sujets du JT