Vacances : des stages de football en alternative

"Tu ne marcheras plus jamais seul" : emprunté au mythique club anglais de Liverpool, ce slogan a été repris par ce petit club situé à Marseille (Bouches-du-Rhône). Un message qui illustre bien son initiative. Alors que de nombreuses familles sont forcées d’annuler leurs départs pour les vacances d’été en raison de l’épidémie de coronavirus, le club propose aux jeunes de venir profiter d’un stage de football gratuit et ouvert à tous.

Se dépenser mais surtout profiter

Avant le début de la séance, les éducateurs s’appliquent à rappeler un mot d’ordre : le respect. Venir dire bonjour en arrivant, jouer dans un bon état d’esprit, s’entraider, tant de valeurs qui doivent être appliquées. Au menu, petits ateliers et quelques matchs. Dans un cadre convivial, les jeunes sportifs se vident la tête et ne pensent qu’à se dépenser sans compter. "On perd un peu les calories", ironise l’un d’entre eux après des semaines de confinement où ils avaient un peu perdu le rythme.





