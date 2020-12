"Si on ne peut pas aller à la montagne, il faudra qu'on aille s'évader ailleurs"... Où les Français vont-ils partir en vacances à Noël et à qui cela va-t-il profiter ?

En raison de la pandémie de Covid-19, les pistes de l'Alpes d'Huez ne seront pas pour cette année. Agathe et sa famille, qui vivent dans le Val-d'Oise, ont renoncé. "Avec la fermeture des remontées mécaniques, il n'y avait plus trop d'intérêt pour nous à descendre vu que mes enfants voulaient absolument passer leur étoile à la fin de la semaine. On a préféré reporter. De toute façon on s'est dit que si on ne pouvait pas aller à la montagne, il faudrait quand même qu'on aille s'évader ailleurs. Du coup on est parti sur le bord de mer pour vraiment prendre un bon bol d'air" , explique Agathe.

Le littoral pour se ressourcer

Direction donc la Charente-Maritime où la famille passera le premier de l'An à Royan. Et ils ne seront pas seuls. Une étude du site de petites annonces entre particuliers PAP indiquent en effet que les réservations de logements de vacances en bord de mer sont en hausse de 50% par rapport à l'année dernière.

La Normandie et la Bretagne sont parmi les grands gagnants. Alain loue sa maison de famille à La Govelle, dans la baie de La Baule, en Loire-Atlantique, un département très prisé également. "Je propose un emplacement face à l'océan. On constate une demande en hausse ne serait-ce que par rapport à l'année dernière de plus de 30% voire 35%. Il n'y a quasiment plus de disponibilités aujourd'hui", affirme Alain.

Les Antilles ont la cote

Et puis, parmi les tendances qui se dessinent également en cette fin d'année, on retrouve la Martinique, la Guadeloupe, l'Île de la Réunion. Les réservations bondissent. Il faut dire que les restaurants y sont ouverts, que le soleil brille et que les billets d'avion sont de moins en moins chers. "Les compagnies aériennes ont aussi augmenté leurs rotations sur les Antilles françaises et avec des tarifs qui sont beaucoup moins importants que l'année dernière : moins 30% !", vante François Baltus-Languedoc, directeur général du Comité martiniquais du tourisme. "Donc effet d'aubaine, un territoire rassurant puisqu'avec une bonne maîtrise de l'épidémie... Évidemment ça aura des conséquences très positives dans les prochains mois", se réjouit-il. Le tourisme est en effet capital pour les Antilles. Il représente plus de 10% du PIB local contre 7,5% en métropole.