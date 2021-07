Vacances : colonies masquées pour les enfants

Dans cette colonie de vacances près de Limoges (Haute-Vienne), les activités en plein air ont été spécialement adaptées cet été pour respecter le protocole sanitaire. "Quand les gestes barrières sont respectés et que les enfants peuvent avoir un mètre de distance, le port du masque n'est plus obligatoire", explique un animateur. Pour les cours d'anglais, dispensés en intérieur, les mesures sont renforcées. Le lavage de mains est obligatoire avant et après la classe, désinfection de la salle et port du masque obligatoire, ce qui complique parfois le travail du professeur.





Les enfants se sentent rassurés



"C'est très compliqué d'apprendre à un enfant comment prononcer quelque chose s'il ne voit pas la bouche, parce que c'est le mimétisme, ça les entraîne. En général je m'éloigne, je me mets près du tableau et je leur montre ma bouche et on répète ensemble", explique le professeur. Les enfants se disent rassurés et protégés par ce dispositif. Tout est fait pour éviter la propagation du virus