Université : le coût de la rentrée en hausse de 3,21% selon la Fédération des associations générales étudiantes

La rentrée universitaire devrait coûter plus cher, notamment à cause de la hausse du prix du logement et de l'achat de masques contre le coronavirus.

Un étudiant à l'université devra débourser en moyenne 2 361 euros pour la rentrée de septembre, selon le baromètre du coût de la rentrée établi par la Fédération des associations générales étudiantes (Fage), révèle France Inter lundi 17 août.

"On a une forte augmentation sur les frais de vie courante, 5,13% en plus, notamment parce qu'on a l'arrivée de nouvelles dépenses obligatoires à cause de la crise du coronavirus, comme le masque", a expliqué lundi sur franceinfo Orlane François, présidente de la Fage. Elle a estimé à "30 euros par mois" la somme que devra débourser un étudiant "pour se protéger". Orlane François a rappelé que "les universités et établissements devront prendre en charge des masques pour leurs personnels et leurs enseignants".

Les étudiants doivent également bénéficier d'une prise en charge générale par les universités, donc pour cela il faut que l'Etat dote les universités des moyens suffisants pour pouvoir les payer.Orlane François, présidente de la Fagesur franceinfo

La présidente de la Fage a assuré ne pas avoir reçu pour l'heure de réponse à cette demande.

Cette nouvelle dépense liée aux masque équivaut, selon Orlane François, a "deux semaines de restauration le midi dans un restaurant universitaire". "C'est une somme très importante pour un étudiant", a ajouté la présidente de la Fage, pour qui "un étudiant qui est en grande difficulté financière ne pourra peut-être pas changer son masque aussi souvent que" recommandé.

Le coût du logement en hausse de 2%

Pour établir son baromètre, la Fédération "prend un profil, un étudiant qui rentre dans l'enseignement supérieur, qui a moins de 20 ans et qui est non-boursier" et "calcule ses frais de rentrée spécifique, à savoir les frais d'inscription, le déménagement et ses frais de vie courante, ce qu'il va dépenser tous les mois". Outre l'arrivée de nouvelles dépenses liées à la crise sanitaire, la Fage a observé que le logement, "un poste très important pour les frais de vie courante d'un étudiant, augmente encore cette année de 2%".

Orlane François a par ailleurs appelé à "faire revenir les étudiants sur les campus". "C'est essentiel si on veut lutter contre le décrochage et l'échec massif à l'université cette année", a-t-elle assuré. Elle a affirmé que selon une enquête réalisée pour la Fédération, durant le confinement, "80% des jeunes disent qu'ils ont décroché de leurs études". "Il va falloir adapter la rentrée, mais il faut avoir un retour du présentiel sinon ce sera catastrophique pour nombre d'étudiants", a-t-elle ajouté.