Union européenne : les pays "frugaux" champions de l'économie ?

Les pays "frugaux" sont souvent présentés comme les bons élèves de la classe européenne. "Quand on regarde le classement des pays contributeurs nets à la richesse nationale européenne, on retrouve l'Allemagne à égalité avec le Danemark, puis l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas. Ce sont précisément les pays 'frugaux', des pays partisans d'une rigueur budgétaire stricte qui ont fortement réduit leur taux d'endettement ces dernières années", explique Paul-Luc Monnier sur le plateau du 19/20.

L'économie des Pays-Bas reste très dépendante de l'Europe

La dette des Pays-Bas était de 67,8% du PIB en 2014 et de 48,6% l'année dernière. "L'État est moins endetté, mais, revers de la médaille, les ménages le sont énormément : plus de 102% du PIB. Un chiffre parmi les plus hauts en Europe. Malgré tout, ces pays frugaux ont un intérêt à conclure un accord sur le plan de relance européen. En effet, l'économie des Pays-Bas est très dépendante de l'Europe. Ses principaux clients sont l'Allemagne, la Belgique, la France ou l'Italie. En tout, 63% des échanges commerciaux des Pays-Bas se font avec l'Europe. La bonne santé des 'frugaux' dépend aussi de celle des 'cigales'", conclut le journaliste.

