"Trois mois d'inactivité et une reprise au taquet, le corps n'est pas préparé à ça" : avalanche de blessures parmi les footballeurs après le confinement

"C'est difficile de terminer comme ça. Difficile de raccrocher les crampons prématurément, à 36 ans." Jérémy Mathieu fait partie des joueurs qui se sont blessés lors de la reprise. Le défenseur international français a annoncé jeudi 25 juin qu'il prenait sa retraite. Comme lui, Sergio Ramos, Sergio Agüero, Marcus Thuram ou encore Gonzalo Higuain ont rejoint les infirmeries de leur club depuis la reprise, après trois mois d'arrêt pour cause de confinement lié à l'épidémie de coronavirus.

"Des statisticiens ont déjà dénombré trois fois plus de blessures qu'en temps normal, selon le consultant football de Radio France, Jérôme Alonso. Mais tout ça est absolument logique. Il faut savoir qu'un footballeur a trois ou quatre semaines de vacances en été. Là on est sur trois mois d'inactivité, avec une reprise au taquet. Donc le corps n'est pas préparé à ça." La solution, pour lui, aurait été "de reprendre avec un travail foncier et une préparation athlétique d'au moins sept ou huit semaines."

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support pic.twitter.com/Frm07cN3WF