Trois choses à savoir sur le molnupiravir, la pilule anti-Covid du laboratoire Merck en attente d'autorisation

Le laboratoire Merck a déposé ce lundi 11 octobre une demande d'autorisation en urgence pour sa pilule contre le Covid-19, le molnupiravir, auprès de l'Agence américaine du médicament. Ce remède, facile à administrer, est appelé à devenir un outil crucial dans la lutte contre la pandémie.

Avec le molnupiravir, la recherche contre le Covid entre dans une nouvelle phase. Au tout début de l'épidémie, les médecins testaient des médicaments qui existaient déjà, pour d'autres maladies, comme l'hydroxychloroquine ou le remdesivir. Mais pratiquement toute la communauté scientifique est aujourd'hui d'accord pour dire qu'aucune de ces molécules ne fonctionne sur le coronavirus.

Un an et demi après le début de la pandémie, finissent par sortir des médicaments élaborés exprès contre le Covid-19. Et le molnupiravir en fait partie. Ce médicament est pris au début des symptômes, doit être pris le matin et le soir pendant cinq jours. Il peut aussi être prescrit chez des cas contacts à risque, en préventif.

Today, we submitted an Emergency Use Authorization application to the U.S. FDA for our investigational #COVID19 #antiviral treatment. Read about today’s milestone: https://t.co/BHPzfkSw4K $MRK pic.twitter.com/y5WdTQnyHL