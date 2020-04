Tous à la maison ! Confinement : comment aider les enfants maltraités ?

Nouvel épisode de notre émission pour enfants "Tous à la maison !" À retrouver du lundi au vendredi sur la radio franceinfo à 15h21, 19h51 et 22h51. Ce mardi : comment stopper les violences contre les enfants. (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les 7-11 ans peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Environ 50 000 enfants et adolescents en moyenne sont victimes de violences chaque année. Une situation encore plus difficile à vivre au quotidien avec le confinement. Alors comment venir en aide à ces enfants battus ? Dans l’émission du jour, la psychologue Mélanie Dupont explique d’abord aux enfants que ces violences peuvent être multiples : psychologiques, physiques, sexuelles… et qu’elles ne sont pas normales. Pour qu’elles s’arrêtent, les enfants victimes peuvent en parler à un adulte de confiance ou bien au numéro de téléphone gratuit, ouvert jour et nuit, le 119 ou sur le site allo119.gouv.fr.

Le 119, un numéro gratuit ouvert jour et nuit

Appeler le 119, c’est le conseil que donne aussi Thierry Beccaro, animateur de télévision et ambassadeur pour l’Unicef, l’organisation qui vient en aide aux enfants. Il a lui-même été un enfant battu dans son enfance. Aujourd’hui, il a un message pour les enfants maltraités pendant ce confinement. « De la même façon qu’il se mettrait dans un coin pour écouter ses musiques préférées, il se met dans un petit coin, il appelle le 119. » Au bout du fil, des adultes spécialistes du sujet écoutent et aident les enfants maltraités.

Mais tout le monde peut faire quelque chose pour les aider, adulte comme enfant. Il est possible d'appeler le 119 pour un copain ou une copine qui a confié être dans cette situation. On peut appeler le 119 aussi si on entend chez un voisin un bruit suspect évoquant des violences. "Vous allez peut-être vous tromper mais vous sauverez peut-être une vie", explique Thierry Beccaro.

Au programme aussi dans l'émission du jour : les pistes du retour à l'école évoquées par le ministre de l'Éducation, une recette de crème à la vanille concoctée par trois jeunes auditrices et des blagues d'enfants.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00.