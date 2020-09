Tour de France : le patron de l'épreuve positif au coronavirus

Lundi 7 septembre, l'étape de repos du Tour de France était dédiée aux tests de dépistage du coronavirus. Et, mardi 8 septembre, une mauvaise nouvelle est tombée. "On l'a appris il y a quelques minutes : le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, a été testé positif au coronavirus. C'est un coup de tonnerre sur la Grande Boucle, car, même si cela ne remet pas en cause la course, c'est un symbole", détaille Benjamin Delombre, journaliste de France Télévisions, en direct pour le 12/13 depuis l'île d'Oléron (Charente-Maritime).



Tous les coureurs sont négatifs

"Depuis 48 heures, les coureurs, les membres du staff et de l'organisation ont tous été testés. Tous les coureurs sont négatifs, mais il y a quelques cas comme celui, donc, du directeur du Tour de France. Cette nouvelle donne inévitablement un goût particulier à cette journée qui s'annonçait prometteuse, puisque, pour la première fois de son histoire, le Tour de France quittait une île pour en rejoindre une autre", ajoute le journaliste, juste avant l'étape qui va relier l'île d'Oléron à l'île de Ré (Charente-Maritime).

