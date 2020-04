VIDEO. "Les médecins allemands m’ont sauvé la vie", témoigne un rescapé du coronavirus

Jean-Michel Marsal est un rescapé. Le coronavirus Covid-19 a failli l’emporter. Évacué dans un hôpital allemand entre la vie et la mort, il est aujourd’hui de retour chez lui, auprès de sa femme, avec 20 kg de moins, mais guéri. Lorsqu’il est hospitalisé à Mulhouse (Haut-Rhin) à la mi-mars, son taux d’oxygène dans le sang est si bas qu’il perd pied avec la réalité. Il ne comprend ni la gravité de son état ni les décisions prises par les médecins. “Honnêtement, j’étais dans un tel état second que je n’écoutais pas vraiment”, confie-t-il.

“Jamais je ne pourrai leur dire assez ‘merci’”

Le 21 mars, plongé dans un coma artificiel, et alors que les services de réanimation arrivent à saturation, il est transporté intubé par un hélicoptère à l’hôpital de Fribourg (Allemagne). Il est loin d’imaginer où il se trouve. C’est seulement en sortant de l’hôpital qu’il comprend qu’il a frôlé la mort. Il est aujourd’hui convaincu que cette évacuation lui a sauvé la vie, en lui permettant de recevoir les meilleurs soins possible. “Jamais je ne pourrai leur dire assez ‘merci’. Le plus grand remerciement qu’on puisse faire aux médicaux, c’est de rester en confinement”, assure-t-il. Sa victoire sur la maladie, il a décidé de la fêter en n’allant plus jamais travailler, pour profiter de la vie qui est à nouveau devant lui.

Le JT

Les autres sujets du JT