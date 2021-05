Strasbourg : un système de télésurveillance médicale permet à des patients Covid de prolonger leur convalescence chez eux

À Reichstett, dans le Bas-Rhin, Wilfrid Synave, un patient atteint d'une forme grave du Covid-19, passe sa convalescence chez lui, sous oxygène. Il devrait en être à son 14ème jour d'hospitalisation. Mais il a pu rentrer chez lui grâce aux outils médicaux et numériques qui lui ont été fournis, avec lesquels il envoie ses données médicales trois fois par jour. "C'était important de rentrer, de revoir ma compagne, d'être chez soi, j'aime mieux être ici qu'à l'hôpital", explique-t-il.

Une surveillance en temps réel

Sa santé est surveillée en temps réel par son médecin traitant. "Par exemple, une fois, il avait désaturé parce qu'il était sorti promener son chien et qu'il n'avait pas d'oxygène, du coup il avait remonté l'info, j'ai vérifié en temps réel, et il a contacté l'hôpital qui lui a prescrit une bouteille d'oxygène portable pour pouvoir sortir, donc c'est un outil très pratique", explique le docteur Yann Schmitt. Cette avancée a été rendue possible grâce à un partenariat entre les hôpitaux de Strasbourg et une start-up alsacienne spécialisée en télésurveillance médicale.