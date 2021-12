Spectacles annulés après des cas de Covid-19 chez les artistes : "Il faut changer les critères", plaide le directeur du théâtre Mogador

Laurent Bentata, directeur du théâtre du Mogador et producteur des spectacles Le Roi Lion et Les Producteurs, a appelé mercredi 29 décembre sur franceinfo à "changer les paramètres" et "les critères" après une infection au Covid-19, car "on ne peut pas continuer à s'arrêter, reprendre, s'arrêter, reprendre. C'est très dur pour nos artistes", a-t-il indiqué.

Les deux comédies musicales Le Roi Lion et Les Producteurs ont baissé le rideau après plusieurs cas de Covid-19 parmi les artistes. "Ils auraient pu jouer pour la plupart d'entre eux", assure-t-il. "On doit vivre avec ce virus", dit-il.

franceinfo : Comment vivez-vous l'arrêt des Producteurs au Théâtre de Paris ?

Laurent Bentata : C'était très dur quand on a appris ça hier et quand on a dû prendre cette décision d'annuler avec des cas positifs alors qu'on avait tenu Noël avec nos spectateurs. On espérait aussi le faire pour le jour de l'an. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Il a fallu qu'on baisse le rideau. En tout cas, pour une période d'au moins une semaine en espérant revenir la semaine prochaine.

Pourtant vos artistes sont largement vaccinés ?

Oui, effectivement. On a tout mis en place. Je pense qu'on ne peut pas aller au-delà de ce protocole. On est même au-delà du protocole à Mogador ou au Théâtre de Paris. On teste des artistes tous les jours. On a fait une campagne vaccinale il y a quinze jours. On a vacciné pour la troisième dose 90 personnes. On a les masques, on a le gel. On doit vivre avec ce virus. C'est un peu le message. Il faut certainement changer les paramètres, changer les critères. On va attendre de voir les décisions prises vendredi pour les délais d'isolement, mais on ne peut pas continuer à s'arrêter, reprendre, s'arrêter, reprendre. C'est très dur pour nos artistes, nos techniciens, mais c'est aussi très dur pour la communication avec notre public qui est un peu perdu. Tous nos artistes, et heureusement, sont très peu atteints et ils auraient même pu jouer pour la plupart d'entre eux. Il va falloir vivre avec. Cela fait deux ans, je pense que cela suffit à un moment donné.

On pourra voir Le Roi Lion a un autre moment ?

On joue Le Roi Lion au moins jusqu'au mois de juillet. Et Les Producteurs, on a prolongé, vu le succès de ce spectacle, jusqu'à mi-mai. Donc, il y a largement de la place pour les gens pour reprendre des places. On va rembourser tout le monde. On l'a déjà fait sur Le Roi Lion. Ce sont 22.000 billets sur Le Roi Lion qu'on a remboursé. Avec 230 000 billets déjà vendus, le succès est là. J'utilise le présent parce qu'il est là et il sera là, j'en suis sûr. Le public a montré un véritable engouement et une véritable volonté de revenir dans les salles. C'est le message positif que j'ai envie de retenir de cette période un peu sombre.