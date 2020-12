Souvenirs : retour sur l'année 2020 et ses montagnes russes d'émotions

La vie s’est figée en France, en 2020. Toute l’année, la vie des Français a été rythmée par les chagrins liés à la pandémie de Covid-19, mais aussi par les actions de solidarité et de fraternité. En témoignent par exemple les vidéos de soignants reconnaissants du soutien inconditionnel des habitants. Des encouragements qui se matérialisaient par des applaudissements à 20 heures, aux fenêtres. Les citoyens ont souvent été partagés entre espoir et crainte, notamment à cause des mots très forts employés par les hommes politiques.

L’ennemi covid

Chacun se souvient du discours du président de la République, Emmanuel Macron, le 16 mars : "Nous sommes en guerre. L’ennemi est là, insaisissable." Du côté des hôpitaux, le personnel médical n’a cessé de se démener pour sauver les malades, tout en manquant de moyens matériels et humains. Les personnes âgées, involontairement isolées dans les Ehpad, ont aussi cruellement souffert de la solitude. Après un court répit estival, la France a subi une seconde vague virulente. Là encore, les Français ont vécu des montagnes russes émotionnelles, jusqu’à l’annonce tant attendue d’un vaccin pour la fin d’année.

Le JT

