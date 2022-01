BRUT

Aujourd'hui, Joris aide pour la première fois les bénévoles de l'Armée du Salut. Grâce à la plateforme wenabi et à son employeur, il peut s'engager et participer à une distribution de repas sur son temps de travail. Brut l'a suivi.

Joris est un bénévole un peu particulier. Il participe à une distribution de repas avec l'Armée du Salut sur son temps de travail, grâce à la plateforme Wenabi. "Ils ont un partenariat où on peut faire des actions solidaires sur nos heures de travail, deux fois par an", explique-t-il. Sans cette flexibilité, Joris n'est pas sûr qu'il aurait sauté le pas.

"C'est sans arrêt"

Le soir où nous avons suivi Joris, pas moins de 250 personnes ont été accueillies. "C'est tous les soirs, donc tous les soirs, tous les jours de la semaine, donc c'est sans arrêt. Et ça fait beaucoup, beaucoup de repas, beaucoup de personnes et il faut des personnes comme nous pour mettre des repas sur les tables et faire un bon roulement", estime Joris. Delphine, coordinatrice de la distribution alimentaire à Barbès (Paris), ajoute qu'aucun justificatif n'est demandé pour les personnes dans le besoin souhaitant bénéficier d'un repas. "Ils n'ont pas vraiment d'intérêt, au niveau de la dignité humaine, c'est quand même très compliqué d'aller se déplacer vers une distribution alimentaire", estime-t-elle.