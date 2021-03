Solidarité : un laveur professionnel propose ses services aux bars et restaurants touchés par la crise

À Granville (Manche) Raymond révèle ses secrets de laveur de vitres, pour réussir le geste parfait, il lui a fallu une trentaine d'années. Aujourd'hui, Raymond se met au service de Christophe Anfray, parton du Phare. Le restaurateur prépare des plats à emporter pour ses clients, il est ravi de voir sa vitrine propre : "Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas abandonner, un geste comme ça nous motive à rester dans l'état d'esprit de rester vivant en gardant l'établissement propre".



"Garder une dignité"

Raymond Gréau, patron de l'entreprise "l'As de Carreau", ne demande rien en contrepartie. Il nettoie les vitres d'une trentaine d'établissements, bars et restaurants, depuis plusieurs semaines, par pure solidarité : "Je me suis dit, il faut que je les aide, à ma manière. Ce n'est pas grand-chose, c'est que les extérieurs, ça leur permet de garder une dignité et des vitres propres".

